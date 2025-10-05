05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-171'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
0-00'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
0-01'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-029'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
0-00'
05 Ekim
Everton-C.Palace
0-00'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
0-00'
05 Ekim
Wolves-Brighton
0-00'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Muğlaspor, Bodrum'da Erbaaspor'u ağırlayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Erbaaspor'u konuk edecek.

calendar 05 Ekim 2025 14:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor, Bodrum'da Erbaaspor'u ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Bucaspor 1928 (D), Kepezspor ve İnegölspor'u (D) yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Muğlaspor, 6 Ekim'de 7'nci hafta maçında Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek.

Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Muhammed Taha Onat düdük çalacak.

Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup 11 puan toplayan Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, galibiyet serisini sürdürüp yollarına devam edeceklerini söyledi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
