Muğlaspor, Bodrum'da Erbaaspor'u ağırlayacak

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Bucaspor 1928 (D), Kepezspor ve İnegölspor'u (D) yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Muğlaspor, 6 Ekim'de 7'nci hafta maçında Erbaaspor'la karşı karşıya gelecek.
Bodrum İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Muhammed Taha Onat düdük çalacak.
Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak namağlup 11 puan toplayan Muğlaspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, galibiyet serisini sürdürüp yollarına devam edeceklerini söyledi.
