Muaythaide dünya şampiyonluğu için ter döküyor

Arkadaşlarının yönlendirmesiyle başladığı muaythaide kendisini kısa sürede kanıtlayarak başarılara imza atan 15 yaşındaki Eray Balcı, katıldığı şampiyonalarda 3 kez birinci oldu.



Katıldığı turnuvalarda rakiplerini nakavt yapma hedefiyle ringe çıkan Eray, gelecek yıl Malezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.



Eray Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki arkadaşlarının yönlendirmesiyle muaythaiye başladığını söyledi.



Her geçen gün muaythaiye olan tutkusunun biraz daha arttığını anlatan Eray, ilk başlarda tecrübeli rakipleri karşısında zorlandığı sporda şu an büyük başarılara imza attığını belirtti.



Muaythai kariyerinde henüz hiç yenilgi görmediğini dile getiren Eray, "Genellikle her gittiğim turnuvada 8 maça çıktıysam 5-6 tanesini nakavt ile aldım. Önümüzde Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası var. Ona da katılıp yine nakavtla rakiplerimi yenerek birinci olmayı planlıyorum." diye konuştu.



Eray, her geçen gün yeni başarılara imza attığı muaythaide dünya şampiyonu olabilmek için ter döktüğünü belirterek, şunları kaydetti:



"Günde en az 2 saat çalışıyorum. Dünya çapında tanınmak istiyorum. Dünya Şampiyonası'na katılıp rakiplerimi nakavtla yenerek al bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."



Antrenör Ahmet Alpaslan Benli de Eray'ın çok kısa sürede alışılmadık şekilde başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemin genç yeteneklerinden biri Eray, çok azimli ve istekli. Önümüzdeki yıl Malezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Eray'dan başarı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





