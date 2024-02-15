Mourinho: 'Kimse benden iyisini yapamadı'

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, eski takımlarından Manchester United için dikkat çeken ifadeler kullandı.



Jose Mourinho, "Bazı röportajlarımda, Manchester United ile ligi ikinci sırada bitirmemin en büyük başarılarımdan biri olduğunu söyledim ve bu yüzden çok eleştirildim. Ben ayrıldıktan sonra kimse benden daha iyisini yapamadı. Müthiş bir işti, Avrupa Ligi'ni kazanmak ve ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmak da harikaydı" dedi.



Temmuz 2016 - Aralık 2018 döneminde Manchester United'ı çalıştıran Mourinho, İngiliz temsilcisinde ilk sezonunu altıncı bitirmiş, ikinci sezon ise ligde ikinci olmuştu. Portekizli teknik adam, Manchester United ile 2017'de UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.



Roma'daki görevinden geçen ay ayrılan Mourinho'nun adı son dönemde Barcelona, Chelsea ve Bayern Münih ile anılmıştı.



