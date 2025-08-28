27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-0
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-0
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-0
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-1
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
2-0
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
14-13
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

Maçın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na dair soruyu da yanıtlayan Mourinho, "Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti." ifadelerini kullandı.

BRUNO LAGE'DEN AÇIKLAMA


Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, "Kerem Aktürkoğlu golden sonra sevinmedi. Bir mesaj mıydı?" sorusunun ardından, "Hayır. Bir mesaj yok. Kerem Aktürkoğlu bu! Harika bir oyuncu ve harika bir insan!" yanıtını verdi.

KEREM İÇİN TRANSFER YANITI

"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da kalacak mı?" sorusuna cevap veren Lage, "Transferin kapanmasına kadar kalması gerekecektir. Kendisi ya da başka bir futbolcumuz için teklif gelmediği sürece mevcut futbolcularımız takımda kalacaktır. Bu konuyla yönetim ilgileniyor." dedi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
