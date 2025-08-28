Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica maçının ardından Kerem Aktürkoğlu ile ilgili açıklama yaptı.
Maçın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na dair soruyu da yanıtlayan Mourinho, "Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti." ifadelerini kullandı.
BRUNO LAGE'DEN AÇIKLAMA
Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, "Kerem Aktürkoğlu golden sonra sevinmedi. Bir mesaj mıydı?" sorusunun ardından, "Hayır. Bir mesaj yok. Kerem Aktürkoğlu bu! Harika bir oyuncu ve harika bir insan!" yanıtını verdi.
KEREM İÇİN TRANSFER YANITI
"Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da kalacak mı?" sorusuna cevap veren Lage, "Transferin kapanmasına kadar kalması gerekecektir. Kendisi ya da başka bir futbolcumuz için teklif gelmediği sürece mevcut futbolcularımız takımda kalacaktır. Bu konuyla yönetim ilgileniyor." dedi.
