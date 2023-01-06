Montella'dan Hulk transferi için açıklama!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı İstanbulspor'u 6-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktör Vincenzo Montella,dedi.Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki farklı yönde yorumlanabileceğini belirtti.İlk yarıda dengeli bir maç olduğunu ve rakiplerinin kendilerini zorladığını ifade eden Montella,dedi."Hiçbir zaman başka takımlarda oynayan futbolcular hakkında konuşmuyorum sadece kendi takımımdakileri değerlendirerek konuşmaya alışığım. Biliyorsunuz bir yılbaşını geçirdik ve yılbaşında güzel hediyeler alıyoruz. Umarım başkanımız da bize güzel hediyeler getirir. (Gülerek)"