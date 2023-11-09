MKE Ankaragücü'nün konuğu Antalyaspor

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı kart cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MKE Ankaragücü'nün konuğu Antalyaspor
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09 Kasım 2023 13:47
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

Emre Belözoğlu yönetiminde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan alan sarı-lacivertliler, haftaya 13 puanla 12. sırada girdi.

Sarı-lacivertli takımda Stelios Kitsiou, sakatlığından sonra takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmadığı için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in çalıştırdığı Bitexen Antalyaspor ise geçen hafta Beşiktaş'ı 3-2 yenmenin moraliyle başkente gelecek. Haftaya 15 puanla 8. sırada giren Akdeniz temsilcisi, ligdeki son 2 maçını da kazandı.

- Emre Belözoğlu cezalı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde olamayacak.

RAMS Başakşehir'i çalıştırırken bir sarı kart gören Belözoğlu, MKE Ankaragücü'nde ise 4 maçta üç kez sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon toplamda dört sarı kart gören Belözoğlu, cezalı duruma düştü. Genç teknik adam cezasını Bitexen Antalyaspor maçında çekecek.

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