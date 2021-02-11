Miya: 'İlhan Palut ile iyi hava yakaladığımızı gösterdik'

Konyaspor'da Farouk Miya ve Oğuz Kağan, Beşiktaş'a penaltılar sonucunda elendikleri Türkiye Kupası maçının ardından konuştu.



Miya iyi oynadıklarını söylerken, "Beşiktaş'a karşı kötü oynamadık. İlhan Palut'un gelmesiyle takımdaki hava olumlu şekilde değişti. Bir şeyleri değiştirmek adına Beşiktaş'a karşı iyi performans sergiledik. Çıkış yakalamak istiyoruz. Gelecek adına iyi şeyler yapabileceğimizi göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.



Oğuz Kağan ise, "İyi mücadele ettik ama tur atlayamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Takım arkadaşlarımın yüreğine, emeğine sağlık. Lige döneceğiz." diye konuştu.



