Miya: "İlhan Palut ile iyi hava yakaladığımızı gösterdik"

Konyasporlu Oğuz Kağan ve Miya, Beşiktaş'a mağlup oldukları maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Abone Ol
Miya: 'İlhan Palut ile iyi hava yakaladığımızı gösterdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2021 23:55
Konyaspor'da Farouk Miya ve Oğuz Kağan, Beşiktaş'a penaltılar sonucunda elendikleri Türkiye Kupası maçının ardından konuştu.

Miya iyi oynadıklarını söylerken, "Beşiktaş'a karşı kötü oynamadık. İlhan Palut'un gelmesiyle takımdaki hava olumlu şekilde değişti. Bir şeyleri değiştirmek adına Beşiktaş'a karşı iyi performans sergiledik. Çıkış yakalamak istiyoruz. Gelecek adına iyi şeyler yapabileceğimizi göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.

Oğuz Kağan ise, "İyi mücadele ettik ama tur atlayamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Takım arkadaşlarımın yüreğine, emeğine sağlık. Lige döneceğiz." diye konuştu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için