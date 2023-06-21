Mislav Orsic'in alternatifi Rusya'dan

Gelecek sezon çalışmaları kapsamında Mislav Orsic'i kadroya katmak isteyen Trabzonspor, Yırvat yıldızın alternatifini Rusya'da buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Mislav Orsic'in alternatifi Rusya'dan
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Haziran 2023 10:48
Transferleri, yeni sezon hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor, hücum hattına düşünülen Mislav Orsic için kulübü Southampton'la pazarlıklarına devam ediyor.

Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor bu konuda henüz bir gelişme kaydedemedi.

ALTERNATİF RUSYA'DAN

Orsic'e alternatif olarak ise Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren François Kamano listeye dahil edildi. 27 yaşındaki sol kanadın temsilcileriyle ilk teması kuran Trabzonspor yönetiminin önceliği ise Mislav Orsic.

Hırvat yıldızın transferinin gerçekleşmemesi halinde Kamano ile ilgili daha somut adımlar atılması bekleniyor.

37 MAÇTA GÖREV ALDI

Gineli futbolcu, geçen sezon Lokomotiv formasıyla 37 maçta görev yaptı ve bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery