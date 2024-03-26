Mircea Lucescu: "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim"

Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğini İtalyan basınına açıkladı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mircea Lucescu: 'Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim'
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26 Mart 2024 13:58
Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.

Lucescu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim. Zirvenin bu kadar puan gerisindeyken gidemezdim." dedi.

"BU KADROYLA ŞAMPİYONLUK OLUR MU?"

Şampiyonluğun bu takımla zor olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Kurulan o kadroyla şampiyonluk kazanmayı nasıl düşünebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yaptı. 78 yaşındaki teknik adam, 3 Kasım 2023'ten beri boşta.

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