Mimovic üzgün ve mutsuz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, sezon sonuna kadar sarı lacivertli formayı giyemeyeceği için üzgün..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mimovic üzgün ve mutsuz
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07 Şubat 2025 08:33
Son güncelleme 07 Şubat 2025 08:34
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettiği Ognjen Mimovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderileceği için üzgün...

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ve Jose Mourinho ile hemen çalışmaya başlamak isteyen Mimovic, hakkında alınan karar nedeniyle mutsuz oldu. Sırp yıldız, kiralanacağı kulüple ilgili sarı lacivertli yönetimden bilgi beklemeye başladı.

20 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin Eyüpspor ve Sturm Graz ile görüştüğü öğrenildi.

MOURINHO SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı.

PERFORMANSI

Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı. 

 
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