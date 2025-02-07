Mimovic üzgün ve mutsuz

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan transfer ettiği Ognjen Mimovic, sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderileceği için üzgün...*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ve Jose Mourinho ile hemen çalışmaya başlamak isteyen Mimovic, hakkında alınan karar nedeniyle mutsuz oldu. Sırp yıldız, kiralanacağı kulüple ilgili sarı lacivertli yönetimden bilgi beklemeye başladı.
20 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin Eyüpspor ve Sturm Graz ile görüştüğü öğrenildi.
MOURINHO SÖYLEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.
6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı.
PERFORMANSI
Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ve Jose Mourinho ile hemen çalışmaya başlamak isteyen Mimovic, hakkında alınan karar nedeniyle mutsuz oldu. Sırp yıldız, kiralanacağı kulüple ilgili sarı lacivertli yönetimden bilgi beklemeye başladı.
20 yaşındaki sağ bek için Fenerbahçe'nin Eyüpspor ve Sturm Graz ile görüştüğü öğrenildi.
MOURINHO SÖYLEMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, "Yabancı kontenjanından dolayı Mimovic'i herhangi bir listeye yazabileceğimizi düşünmüyorum" demişti.
6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ
20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer olmuş, lisansı çıkarılmış fakat forma şansı bulamamıştı.
PERFORMANSI
Mimovic, Kızılyıldız'la çıktığı 19 maçta 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.