FC Midtjylland-KuPS Kuopio
4-0
Brann-AEK Larnaca
2-1
Panathinaikos-Samsunspor
2-1
Slovan Bratislava-Young Boys
0-1
Lech Poznan-Genk
1-5
Aberdeen-FCSB
2-2
Rijeka-PAOK
1-0
Lincoln Red Imps FC-Braga
0-4
Rosenborg-Mainz 05
2-1
Başakşehir-U.Craiova
1-2
Anderlecht-AEK Athens
1-1
Sparta Prag-Riga FC
2-0
Neman Grodno-Rayo Vallecano
0-1
Polissya Zhytomyr-Fiorentina
0-3
Levski-Alkmaar
0-2
NK Celje-Banik Ostrava
1-0
Lausanne-Beşiktaş
1-1
Shelbourne-Linfield
3-1

Milot Rashica: "İşi İstanbul'da bitireceğiz"

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Milot Rashica, karşılaşmanın ardından konuştu.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Milot Rashica, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ilk bölümünde iyi bir oyun sergilediklerini söyleyen Rashica, şu ifadeleri kullandı:

"Maça iyi başladık. Top bizdeydi. Rakibe fırsat vermedik. İlk yarıda kontrol bizdeydi. Rakibin fırsat bulduğu anlar bizim hatalarımızdan oldu. Kontratak fırsatları buldular. İlk golü biz bulduk. 1-2 gol daha bulup erken bitirebilirdik maçı. Duran toptan gol yedik. İşi İstanbul'da bitireceğiz."

"HER POZİSYONA ADAPTE OLMALIYIZ"

Oynadığı mevkiye dair de konuşan Kosovalı futbolcu, şunları söyledi:

"Her pozisyona adapte olmamız gerekiyor. Bugün oynadığım pozisyon farklıydı ama zor değildi. Çünkü top bizdeydi, sıkıntı yok. Genel olarak iyiydik. Maç genelinde 2-3 hatamız oldu. Bunları düzeltmemiz gerek."


 

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
