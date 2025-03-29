Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maçı değerlendiren Milot Rashica "İki zor maçtan sonra sıkıntılı süreç yaşadık ama bugün reaksiyon için doğru zamandı özellikle taraftarımızın önünde. Farklı bir formasyonla başladık. Fırsatlar bulduk. Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Galip Maçı domine ettik. Galip geldik ve mutluyuz." dedi.
Milot Rashica ayrıca "Uzun zamandır olan bir durum. Bir her maç bu mantalite ile oynamalıyız. Kaliteli bir takımız. Sezonun bitmesine az bir maç kaldı. Maç maç gideceğiz ve her maçta böyle oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
Maçı değerlendiren Milot Rashica "İki zor maçtan sonra sıkıntılı süreç yaşadık ama bugün reaksiyon için doğru zamandı özellikle taraftarımızın önünde. Farklı bir formasyonla başladık. Fırsatlar bulduk. Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Galip Maçı domine ettik. Galip geldik ve mutluyuz." dedi.
Milot Rashica ayrıca "Uzun zamandır olan bir durum. Bir her maç bu mantalite ile oynamalıyız. Kaliteli bir takımız. Sezonun bitmesine az bir maç kaldı. Maç maç gideceğiz ve her maçta böyle oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.