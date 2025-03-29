Milot Rashica: "Galatasaray'a daha fazla atabilirdik"

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Galatasaray derbisinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com
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Milot Rashica: 'Galatasaray'a daha fazla atabilirdik'
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29 Mart 2025 23:04
Son güncelleme 29 Mart 2025 23:06
Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Milot Rashica "İki zor maçtan sonra sıkıntılı süreç yaşadık ama bugün reaksiyon için doğru zamandı özellikle taraftarımızın önünde. Farklı bir formasyonla başladık. Fırsatlar bulduk. Rakibimize sadece golü buldukları anda bir şut verdik. Daha fazla da atabilirdik. Galip Maçı domine ettik. Galip geldik ve mutluyuz." dedi.

Milot Rashica ayrıca "Uzun zamandır olan bir durum. Bir her maç bu mantalite ile oynamalıyız. Kaliteli bir takımız. Sezonun bitmesine az bir maç kaldı. Maç maç gideceğiz ve her maçta böyle oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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