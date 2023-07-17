Milliler, Dünya Kupası için Avustralya yolcusu

Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avustralya'da 22-30 Temmuz düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere Avustralya'ya gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, Dünya Kupası için Avustralya yolcusu
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17 Temmuz 2023 14:02
Sualtı Hokeyi Milli Takımı, Avustralya'da 22-30 Temmuz düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, şampiyonaya katılmak için Avustralya'ya gitti.

Şampiyonada yer alacak milli takımda şu sporcular yer alıyor:

Batuhan Ucuzal, Berke Yağız Kayabaşlı, Bilal Emin Kahraman, Fırat Karabul, Hüseyin Cavlı, İsmail Sarıkaya, Mert Doğan, Mert Erol, Muhammed Taha Çevik, Onur Özbay, Yusuf Yunak, Ziya Volkan Aksu.

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