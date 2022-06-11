Milli voleybolcular, Akdeniz Oyunları'na yoğun çalışıyor

Cezayir'de düzenlenecek 2022 Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarına İzmir'de devam eden Kadın Milli Voleybol Takımı'nda kaptan Buse Kayacan Sonsırma, özel maçların eksiklikleri görebilme adına önemli olduğunu belirtti.



Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine açıklamalarda bulunan ay-yıldızlı oyuncu, 25 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Vahran şehrinde 19'uncusu düzenlenecek oyunların hazırlıklarına mayıs ayında başladıklarını hatırlattı.



Kamp sürecini ve Yunanistan ile oynanan hazırlık maçlarını değerlendiren kaptan Buse, şunları kaydetti:



"Akdeniz Oyunları'nın hazırlıklarını günde çift antrenman yaparak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bu hafta Yunanistan Milli Takımı ile hazırlık maçları oynadık, bu karşılaşmaların maç tempomuzu yeniden yakalayabilmemiz ve eksiklerimizi görebilmemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum. Üç maçımızdan da galibiyetle ayrıldık. Önümüzdeki hafta da Yunanistan ile Atina'da bir ikili kamp yapacağız ve hazırlık maçları oynayacağız. Yunanistan'daki kampımızın da iyi geçeceğine inanıyorum."



Milli takım, Akdeniz Oyunları'nda grup aşamasında Cezayir, İtalya ve İspanya ile mücadele edecek.





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