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Milli tenisçi, Avustralya Açık'a çiftlerde veda etti

Avustralya Açık gençler kategorisindeki çiftler maçını 2-0 kaybeden milli tenisçi Bora, turnuvaya veda etti

Kaynak: AA
Milli tenisçi, Avustralya Açık'a çiftlerde veda etti
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21 Ocak 2019 11:14
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisinde korta çıkan Bora Şengül ve takım arkadaşı Ki Lung Ng, Avustralyalı rakipleri Chen Dong-Tai Sach ikilisine 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta milli tenisçi Bora Şengül ve takım arkadaşı Hong Kong'dan Ki Lung Ng, Avustralyalı rakipleri Chen Dong-Tai Sach ikilisi ile karşılaştı.

Melbourne Park'taki 22. kortta gerçekleşen çiftler maçında ilk seti 7-6, ikinci seti ise 6-3 kaybeden Bora- Ki Lung Ng ikilisi, korttan 2-0 yenik ayrılarak turnuvadan elendi.

Maçın ardından AA muhabirine konuşan milli tenisçi Bora, maçta istedikleri oyunu korta yansıtamadıklarını belirterek, "Hakem kararları oyundan düşmemize neden oldu ama ikimizin de eksiği vardı. Bunlar teniste olan şeyler, daha çok çalışıp diğer turnuvalarda başarılı olmaya çalışacağım." ifadelerini kullandı.

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