Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takımımız, Hollanda'ya konuk oldu. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 6-1'lık skorla Hollanda oldu. Karadağ'a puan kaybeden, Cebelitarık karşısında oyunu eleştirilen Milli Takım, Hollanda'ya farklı kaybederek hem moral olarak dibe vurdu, hem de üçüncü sıraya düştü.Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Davy Klaassen, 16, 38 (P) ve 54. dakikada Memphis Depay, 80. dakikada Guus Til, 90. dakikada Donyell Malen kaydetti. A Milli Takım'ın tek golü 90+2'de Cengiz Ünder'den geldi.A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak'ın yanı sıra, 44. dakikada ikinci sarı kartla oyundan atılan Çağlar Söyüncü cezalı duruma düştü. Üç isim Norveç karşılaşmasında forma giyemeyecek. Hollanda'da Georginio Wijnaldum cezalı duruma düşen isim oldu.Davy Klaassen'in 59. saniyede attığı gol, Phillip Cocu'nun 2005 yılında Romanya'ya 39. saniyede attığı golden bu yana Hollanda'nın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en erken golü olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Hollanda - Türkiye maçı, Hollanda'nın 2011'deki San Marino maçından bu yana 3-0'ı en hızlı yakaladığı karşılaşma oldu.Bu sonucun ardından Hollanda puanını 13 yaptı, A Milli Takım 11 puanda kaldı. Ekim ayında A Milli Takımımız, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak. Hollanda, Letonya ve Cebelitarık ile oynayacak.(13 puan) Hollanda(13 puan) Norveç(11 puan) Türkiye(8 puan) Karadağ(5 puan) Letonya(0 puan) CebelitarıkNorveçLetonya (D)CebelitarıkKaradağ (D)2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.Kart cezası sona eren kaptan Burak Yılmaz ilk 11'deki yerini aldı. İngiltere'deki oturum izinleriyle ilgili işleri nedeniyle milli takımın Karadağ ve Cebelitarık maçlarında forma giyemeyen Ozan Tufan ise Hollanda mücadelesinde yedekler arasında forma bekledi.Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.Enes Ünal, Alpaslan Öztürk ve sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.Karadağ beraberliği ve Cebelitarık karşısındaki eleştirilen oyunun ardından Hollanda deplasmanına soru işaretleriyle çıktık. İçimizde her şeye rağmen umut olmasına rağmen, karşılaşmaya şok bir golle başladık. Savunmada Orkun'un kaptırdığı top, sağ kanatta Berghuis'in önünde kaldı. Berghius, penaltı noktası üzerindeki Klaassen'e yerden pasını gönderdi. Klaassen, Depay ile yaptığı verkaç sonunda topu bir kez daha önünde buldu, yakın mesafeden köşeye gönderdiği meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp ağlara gitti ve Hollanda 59. saniyede öne geçti.Aslında ilk golün ardından maç bizim için bitti! A Milli Takım moral olarak çökerken, Hollanda rahatça paslaşarak kalemize gelmeye devam etti. Mücadelenin 16. dakikasında Hollanda farkı ikiye çıkardı. Klaassen ile verkaç yapan Depay, ceza sahamızda topla buluştu, bekletmeden vuruşunu yaptı, Uğurcan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu.Oyunda hiçbir şey istediğimiz gibi gitmezken, bir de penaltı düdüğü geldi. Karşılaşmanın 36. dakikasında Hollanda, Çağlar ile Klaassen arasında yaşanan mücadelenin ardından penaltı kazandı. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Memphis Depay meşin yuvarlağı ağlara ve durum 3-0 oldu.İlk yarının 14. dakikasında Orkun Kökçü gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 36. dakikasında penaltıya sebebiyet veren Çağlar Söyüncü, 44. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.Karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, A Milli Takımımız'da Ozan Tufan ve Ozan Kabak, Orkun Kökçü ve Kenan Karaman'ın yerine oyuna girdi. Ancak bu değişiklikler de Milli Takım'da pek fazla işe yaramadı. Mücadelenin 54. dakikasında Memphis Depay topu ağlara gönderdi ve durumu 4-0 yaptı. Hollanda'nın yıldız isimlerinden olan Depay, hat-trick yaparak maça damga vurdu.Mücadelenin 80. dakikasında Hollanda beşinci golü buldu. Karşılaşmanın 61. dakikasında Wijnaldum'un yerine oyuna giren Guus Til, 80'de attığı golle farkı arttırdı. Maçın 61. dakikasında Steven Bergwijn'in yerine giren Donyell Malen de 90'da attığı golle skoru 6-0'a getirdi. A Milli Takım'da Cengiz Ünder, 90+2. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. Ay-Yıldızlı Takımımız, Hollanda'ya 6-1 kaybetti ve moral olarak yıkım yaşadı.1. dakikada Hollanda öne geçti. Halil Dervişoğlu rakip ceza sahasında yaptığı presle topu Van Dijk'tan kaptı, boşta kalan topu Cengiz Ünder ağlara gönderdi: 6-1.Johan Cruyff ArenaDaniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya): Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries (Dk. 71 Rensch), Klaassen (Dk. 71 Gravenberch), De Jong (Dk. 46 Koopmeiners), Wijnaldum (Dk. 61 Til), Bergwjin (Dk. 61 Malen), Berghuis, DepayUğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu (Dk. 90+1 Yusuf Yazıcı), Orkun Kökçü (Dk. 46 Ozan Tufan), Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 86 Halil Dervişoğlu), Kenan Karaman (Dk. 46 Ozan Kabak), Burak Yılmaz (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu)Dk. 1 Klaassen, Dk. 16, 38 (penaltıdan) ve 54 Depay, Dk. 80 Til, Dk. 90 Malen (Hollanda), Dk. 90+2 Cengiz Ünder (Türkiye)Dk. 44 Çağlar Söyüncü (Türkiye)Dk. 14 Orkun Kökçü, Dk. 28 Okay Yokuşlu, Dk. 57 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 31 Wijnaldum, Dk. 78 Van Dijk (Hollanda)