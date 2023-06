Milli sporcu 2 kez Avrupa şampiyonu oldu

İspanya'da düzenlenen Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olan 16 yaşındaki Halil Can Yıldız, bu branşta dünyanın en iyileri arasına girmeyi hedefliyor.



Benidorm kentinde 10-16 Haziran'da düzenlenen şampiyonada 19 yaş altı kategorisinde altın, 19 yaş altı eşli erkekler ve 301 eşler kategorilerinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Halil Can Yıldız, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olarak başarılarını sürdürdü.



ÖĞRETMENİ YÖNLENDİRDİ



Milli sporcu Yıldız, AA muhabirine, ortaokulda iki yıl hentbol oynadığını, başarılı olamadığını gören beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle dart branşına geçtiğini söyledi.



İlk antrenmanında duruşunun beğenilmesi üzerine eğitim almaya başladığını, geçen yıl katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda genel klasmanda şampiyon olduktan sonra da milli takıma seçildiğini ifade eden Yıldız, katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile döndüğünü belirtti.



"AİLEM TEŞVİK EDİYOR"



Yıldız, bu yıl da Türkiye şampiyonu olarak katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 19 yaş altı kategorisinde altın, 19 yaş altı eşli erkekler ve 301 eşler kategorilerinde gümüş madalya kazandığını anlattı.



Ocak ayında Almanya'da düzenlenecek uluslararası bir turnuvaya katılacağını ifade eden Yıldız, "Turnuva, İngiltere ve Almanya tarafından yapılıyor. İlk 16 sporcuya kart veriliyor. Bu kartla Profesyonel Dart Birliğine (PDC) giriş yapılıyor. PDC, dünyanın en iyi oyuncularının olduğu kuruluş. Burada sadece 32 oyuncu var. Ben de bu isimler arasında yer almak istiyorum." dedi.



Yıldız, ailesin her zaman kendisini desteklediğini vurgulayarak, antrenman yapmadığı zamanlarda dahi kendisini antrenmana teşvik ettiklerini kaydetti.



"AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ"



Dart Milli Takımı ve Antalya Spor Lisesi Dart Takımı Antrenörü Erdoğan Kaş, Halil Can Yıldız'ın bu spora başlarken bile gayretli olduğunu gösterdiğini belirtti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde evinde yaptığı antrenmanlarla Yıldız'ın kendisini çok geliştirdiğini belirten Kaş, "Şu anda da Halil'in Avrupa'nın en büyüğü olduğunu herkese gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



"ROL MODEL OLACAK"



Halil Can Yıldız'ın, Naim Süleymanoğlu'nun halterde, Mete Gazoz'un okçulukta yaptığı gibi, dart sporunu herkese sevdirecek bir rol model olacağına inandığını dile getiren Kaş, "İlerleyen dönemlerde Halil Can Yıldız'ın çok büyük, profesyonel bir oyuncu olacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Kaş, dart sporunun Türkiye'de büyük bir hızla büyümeye başladığını dile getirerek, "Dart, benim tahminime göre üç sene içinde Türkiye'de en çok sevilen sporlardan bir tanesi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.





