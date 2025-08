Milli kürekçi Enes Biber'in hedefi daha büyük başarılar

- "HEDEFİMİZ BÜYÜKLER DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MADALYA"

23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası'nda partneri Aytimur Selçuk ile erkekler iki tek kategorisinde altın madalya kazanan milli sporcu Enes Biber, hedefinin büyükler kategorisinde de madalyalar almak olduğunu söyledi.Galatasaray Kulübünün sporcusu olan Enes, AA muhabirine kariyeri, elde ettiği dünya şampiyonluğu ve gelecek hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası için uzun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini aktaran Enes, "Böyle büyük bir başarı elde ettiğimiz için çok mutluyum. Tüm kışın emeği var. Her şey 6 dakikada belli oldu ama bütün yıl bunun için çalıştık. Bu madalyayı öngörüyorduk. Tüm derecelerimiz bunu gösteriyordu ama yine de heyecanlıydık. Zor oldu. Yarış son ana kadar başa baş gitti. Sonunda birinci olduk." diye konuştu.Enes, final yarışından önceki gece hastalanarak hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Şampiyona, eleme, yarı final ve final olmak üzere 3 farklı turdan oluştu. Yarı final yarışı da zorlu geçti. Yarım saniye içinde bitişe 4 takım girdik. Orada da birinci olduk. Yarıştan sonra rahatsızlandım. Antrenörüm Burak Özdemir, beni hastaneye götürdü. Enfeksiyon kaptığımı söylediler. Gece 03.00-04.00 gibi otele döndüm. Final yarışı öğlendi. Burada kürek çekmem gerektiğini düşündüm. Yarışta sadece birinci olmaya odaklandım. O an hiçbir şey düşünmedim. Kim olduğumun, nerede oluğumun önemi yoktu. Yarışın başından itibaren lider götürdük. İstiklal Marşı'nı dinletmeyi çok istiyorduk. Bunu başardığımız için çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.Milli kürekçi, hedeflerinin hem büyükler kategorisinde hem de olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu dile getirdi.İki yıl daha 23 yaş altında yarışacaklarını aktaran Enes, "Öncelikli hedefimiz Büyükler Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanmak. Oradan olimpiyatlara giderek güzel dereceler elde etmeyi istiyoruz. Hedefimiz sadece olimpiyata gitmek değil, orada madalya kazanmak. Gençler ve 23 yaş altında elde ettiğimiz başarıları büyükler kategorisinde de devam ettirebileceğimizi düşünüyorum. İki yıl daha 23 yaş altında kürek çekeceğiz. Sonra da büyüklerde madalya kazanacağımızı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.Küreğin zor bir spor olduğuna değinen Enes Biber, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kesinlikle sıkı çalışmak lazım. Galatasaray Kulübü, her zaman arkamda durdu. Her zaman beni desteklediler. Zaten tesisimiz, Avrupa'nın en büyüğü. İmkanlarımız çok güzel. Galatasaray'da kürek çektiğim için çok mutluyum. Son 3-4 yıldır Türkiye'deki hiçbir yarışta geçilmedim. Ekip arkadaşım başka bir takıma gittiğinde performansımın düşeceğini, sallanabileceğimizi düşündüler ama sonuç değişmedi. Hep birinci oldum. Bunu da çok çalışmama yoruyorum. Sürekli istedim, kimsenin beni geçebileceğine inanmadım. Bu performansımı sürdürebilirsem inşallah olimpiyat madalyasını alacağım."Önlerinde 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Enes, "Avrupa Şampiyonası'nda hedefimiz yine altın madalya kazanmak. Dünya Şampiyonası'nda bir saniyeyle kazanmıştık. Bu kez farkı 5-6 saniyeye çıkarmak istiyoruz." dedi.Galatasaray Kürek Şubesi Danışma Kurulu Üyesi Yusuf Oktar, Enes Biber'in gelecekte hem büyüklerde hem de olimpiyat oyunlarında madalya alacağına inandığını söyledi.Enes'i keşfeden ve ilk milli takıma alan antrenörün kendisi olduğundan bahseden Oktar, şunları kaydetti:"Enes ile 5 sene önce tanıştık. Balkan Şampiyonası için seçmelerde birinci oldular. Milli takıma davet ettik. Götürdüğümüz şampiyonada net bir şekilde birinci oldular. O ekibi kaybetmemeyi istedik. 2023 Gençler Dünya Şampiyonası'nda net bir şekilde altın madalya aldılar. İki sporcu da Galatasaray'ın kadrosundaydı. Bu, Türkiye'nin Gençler Dünya Şampiyonası iki tek sınıfında aldığı ilk altın madalyadır. Bu ikilinin giderek başarılı olacağını, bunun için Enes ve partnerini (Aytimur Selçuk) elde tutmamız gerektiğini söyledik. Ancak partneri, maalesef bizden transfer oldu. Pek çok zorlukları aşarak bu ikiliyi bir araya getirdik. Bu sene de 23 yaş altında altın madalya kazandılar. Zorlu bir mücadele oldu. Enes, o gün rahatsızlandı, büyük bir özveri gösterdi ve müthiş bir başarı hikayesi ortaya çıktı. Bizim için hedef önce olimpiyat vizesi almak, sonra A finali çekmek, en son da madalya almaktır. Enes, bu yolda çok büyük bir güvence verdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda büyüklerde madalya alacak, olimpiyata giderek kürsüye çıkacak."Önceliklerinin milli formayla uluslararası başarı olduğuna vurgu yapan Oktar, "Önceliği uluslararası başarıya veriyoruz. Orada gelecek başarılar kulüp bazında da istediğimiz şampiyonlukları getirir. Enes'in önünde 2 yılı var. Yakaladığı başarının tesadüfi gelmediğini, sürdürülebilir olduğunu göstermesi gerek. Önümüzdeki 2 sene aynı başarıyı yakalamalı. Büyüklerde öncelikli hedef olimpiyat kotası almak. Ondan sonra bu ekibin hedefi olimpiyatta A final çekmek olmalı. Finalin sonunda olimpiyat madalyası bizim için en üst düzey başarı. Enes için hedef olimpiyat madalyası." değerlendirmesinde bulundu.Yusuf Oktar, Galatasaray Kulübünün kürek sporuna verdiği öneme değinerek, "Kulübümüzün büyük bir geçmişi var. Türkiye'de ilk kürek takımını Galatasaraylılar kurdu. Yurt dışından uzmanlar getirerek geliştirdik. Üç kez kayıkhane değiştirdik. Bugün kullandığımız tesis, konumu ve durumuyla dünyada sıralamaya girer. Başkanımız Dursun Özbek bize büyük destek veriyor. Sadece Türkiye'de şampiyon olan değil, uluslararası alanda önemli başarılara imza atan sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu vizyon çerçevesinde Enes gibi yetenekleri uluslararası başarılara hazırlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Antrenör Burak Özdemir ise Enes Biber-Aytimur Selçuk ikilisinin elemelerdeki dereceleriyle madalyaya aday olduğunu gösterdiklerini dile getirdi.23 Yaş Altı Dünya Kürek Şampiyonası için yoğun çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Sene başından beri kamplardayız. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Enes, çok iyi bir şekilde çalıştı. Performansları iyiydi. Elemelerdeki dereceleri madalyaya aday olduklarını gösteriyordu. O gün çok istediler. İstiklal Marşı'mızı dinletmek, bayrağımızı göndere çektirmek en çok istedikleri şeydi. Ellerinden geleni yaparak dünya şampiyonu oldular." diye konuştu.Şampiyona öncesinde madalyayı tahmin ettiklerini aktaran Özdemir, "Dünya Şampiyonası'nda madalya alacağımızı tahmin ediyorduk ama rengine garanti veremiyorduk. Enes, yarıştan bir gece önce hastalandı. Gece otele geldik, sabahında yemek yiyemedi. Çok istedi ve oldu." dedi.Türk küreğinin geliştiğini vurgulayan genç antrenör, "Gelecekte olimpiyat şampiyonu olabilecek potansiyelde sporcularımız var. Ancak çok çalışmak gerekiyor. Zorlu bir süreç. Yılın en az 300 günü antrenman yapmaları, yarışın bir gün öncesinde hastalanmamaları gerekiyor. İşin sonunda büyükler dünya şampiyonluğu ya da olimpiyatlarda madalyanın geleceğine inanıyorum. Türkiye'de çok kaliteli sporcular var." şeklinde görüş belirtti.Galatasaray'ın eski kürekçilerinden biri olduğunu aktaran Özdemir, "Galatasaray Kulübü kürek sporuna büyük yatırımlar yapıyor. Çocuklara küreği sevdirmek, Türkiye'ye madalyalar kazandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.