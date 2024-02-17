Milli judoculardan iki madalya

Milli judocular Ecem Taşın Çavdar ve Cahide Eke, Almanya'da iki madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judoculardan iki madalya
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17 Şubat 2024 23:02
Almanya'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Grand Prix Heidelberg müsabakalarında milli sporcular, iki madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar'ın gümüş madalya aldığı belirtildi.

Kadınlar J2-48 kiloda ise Cahide Eke'nin bronz madalya elde ettiği kaydedildi.

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