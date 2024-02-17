Milli judoculardan iki madalya

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Judo Grand Prix Heidelberg müsabakalarında milli sporcular, iki madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar'ın gümüş madalya aldığı belirtildi.
Kadınlar J2-48 kiloda ise Cahide Eke'nin bronz madalya elde ettiği kaydedildi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlar J1-48 kiloda Ecem Taşın Çavdar'ın gümüş madalya aldığı belirtildi.
Kadınlar J2-48 kiloda ise Cahide Eke'nin bronz madalya elde ettiği kaydedildi.