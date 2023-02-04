Milli judocu Tuğçe Beder, Paris Grand Slam Turnuvası'nda 5. oldu

Milli judocu Tuğçe Beder, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na kota puanı kazandıran Paris Grand Slam Turnuvası'nda beşinci oldu.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris'te başlayan organizasyonun ilk gününde kadınlar 48 kiloda mücadele eden Tuğçe Beder, bronz madalya maçında İspanyol Mireia Lapuerta Comas'a yenilerek beşincilikte kaldı.



Erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, 73 kiloda Umalt Demirel, kadınlar 57 kiloda Özlem Yıldız üçüncü maçlarında, kadınlar 48 kiloda Merve Azak, erkekler 66 kiloda Muhammed Ali Demirel ikinci müsabakalarında, İbrahim Demirel ise ilk turda rakiplerine yenildi.



Organizasyonda yarın kadınlar 70 kiloda Fidan Ögel, +78 kiloda Kayra Sayit ve Hilal Öztürk ile erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç, 90 kiloda Mihael Zgank, 100 kiloda Mert Şişmanlar ve +100 kiloda Münir Ertuğ, tatamiye çıkacak.



Bu arada olimpik kadın ve erkek milli takımı, Paris Grand Slam'in ardından 6-9 Şubat'ta aynı şehirde yapılacak uluslararası ortak çalışma kampına katılacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ