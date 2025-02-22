Milli judocu Tuğçe Beder, olimpiyat madalyası hayaline 2028'de ulaşmayı hedefliyor

Teknik direktör Mesut Kapan ile antrenörler İzzettin Tunç, Batuhan Efemgil ve Hasan Vanlıoğlu nezaretinde 22 kadın ve 22 erkek judocu, Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde kamp yapıyor.



İlk olarak Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası'na katılacak milli takım, daha sonra Avusturya'da organize edilecek Grand Prix'de, ardından Karadağ'daki Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda istediği başarıyı elde edemeyen 25 yaşındaki Tuğçe Beder, önce Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için kota alma, ardından söz konusu organizasyonda kürsüye çıkma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 48 kiloda temsil etti



Kadın Judo Milli Takımı'nın kaptanı Tuğçe Beder, AA muhabirine, 13 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi.



Dünya üçüncülüğü, Avrupa ikinciliği ve İslam Oyunları şampiyonluğu bulunduğunu belirten Tuğçe, ilk etapta kota maçlarını kazanarak Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na gitmeyi garantilemek istediğini dile getirdi.



Paris Olimpiyatları'nda istediği başarıyı elde edemediğine işaret eden Tuğçe, "2024 Olimpiyatları'nda 48 kiloda ülkemi temsil ettim. Maalesef istediğimiz sonuçları elde edemedik ama yeni sezona en baştan başlıyoruz. 2028 Olimpiyatları için sıkı bir hazırlık dönemine başladık." dedi.



Hedefinin zirve olduğunu vurgulayan Tuğçe Beder, "Geçtiğimiz olimpiyatlar, yenilgiyle birlikte aslında bana birçok tecrübe de kazandırdı. Bu beni daha çok hırslandırdı. 2024'te kazandığım tecrübe sayesinde 2028 Olimpiyatları'nda kendime çok inanıyorum. Başaracağıma inancım tam." ifadelerini kullandı.



