Milli judocu, İtalya'da altın madalya kazandı

Milli judocu Salih Yıldız, İtalya'da düzenlenen Judo Avrupa Açık Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riccione kentindeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na puan kazandıran organizasyonda erkekler 60 kiloda mücadele eden Salih Yıldız finale yükseldi.
Milli sporcu final müsabakasında Azerbaycanlı Rovshan Aliyev'i altın skorda yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin 9 sporcuyla temsil edildiği organizasyon 11 Eylül Pazar günü sona erecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riccione kentindeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na puan kazandıran organizasyonda erkekler 60 kiloda mücadele eden Salih Yıldız finale yükseldi.
Milli sporcu final müsabakasında Azerbaycanlı Rovshan Aliyev'i altın skorda yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye'nin 9 sporcuyla temsil edildiği organizasyon 11 Eylül Pazar günü sona erecek.
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