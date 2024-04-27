Milli hokeyciler, Avrupa Şampiyonası için Osmaniye'de kampa girdi

21 Yaş Altı Hokey Erkek Milli Takımı, temmuzda İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için Osmaniye'de kampa girdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde kampa giren milli takım oyuncuları, günde çift idman yaparak şampiyona hazırlıklarını sürdürüyor.



Milli Takım Başantrenörü Mahmut Yunus Cengiz, AA muhabirine, 8 ülkenin katılacağı şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.



Çalışmalarının yoğun geçtiğini anlatan Cengiz, "İlk kampımızı tamamlamak üzereyiz. Daha sonra 4 kamp daha yapacağız. Burada 26 sporcuyla kamp yapıyoruz. Bu sayıyı kamplarımız sonunda 18'e düşüreceğiz. Ardından 16-20 Temmuz'da İspanya'da yapılacak 21 Yaş Altı Hokey Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." diye konuştu.



Cengiz, 21 Yaş Altı takımın ilk kez Avrupa Şampiyonasına katılacağını belirterek, şöyle konuştu:



"Avrupa hokeyinde biz orta seviyelerdeyiz. Avrupa'da bulunan ülkeler, hokeyde 100 yıllık bir geçmişe sahip. Biz 20 yıllık bir geçmişe sahibiz. Buna rağmen 21 yaş altı kategorisinde en üst seviyedeyiz. A Milli Takım salon erkeklerde en üst seviyedeyiz. Daha yüksek hedefler için çalışıyoruz."



Cengiz, hokeyde elde edilen başarıların, ülke genelindeki tesisleşme sayesinde artmaya devam edeceğini kaydetti.





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