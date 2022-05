Milli halterci Şaziye Erdoğan, şampiyonluğun sevincini yaşıyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan Şaziye Erdoğan, ikinci şampiyonluğunun mutluluğunu yaşıyor.



Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kadın Halter Milli Takımı'nın kaptanı, 2019 dünya şampiyonu milli sporcu Şaziye Erdoğan, 2024 yılında Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda kürsüye çıkmayı çok istediğini ifade etti.



"Madalyalarıma bir yenisini daha eklemek istiyorum. Her sporcunun hayali olan olimpiyat madalyasını." ifadelerini kullanan Şaziye Erdoğan, "Bunun için çok çalışacağım ve başaracağım. Bize her zaman destek olan Sayın Başkanımız Talat Ünlü'ye çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Sakatlık nedeniyle spora 2 yıl ara vermek zorunda olduğuna dikkati çeken Ankara ASKİ Spor sporcusu Şaziye Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Zor bir sakatlık dönemi geçirdim. Bu sırada evlendim ve bir çocuğum oldu. Şimdi oğlum 7 yaşında ve benim her şeyim. Sakatlığım sonrası ailemle birlikte yeniden haltere dönme kararı aldım. Sonrasında Özbekistan'daki dünya şampiyonasında 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandım. Burada da 3 altın madalya almak beni çok mutlu etti. Madalyamı tüm kadınlarımıza armağan ediyorum."





