Milli eskrimciden gümüş madalya

Milli eskrimci Kıvanç Kırtay, Polonya'da gümüş madalya elde etti.

Haber; AA
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Milli eskrimciden gümüş madalya
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24 Eylül 2023 00:19
Milli eskrimci Kıvanç Kırtay, Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da bugün başlayan Circuit Turnuvası'nda milli sporcu Kıvanç Kırtay, yıldız erkekler flöre kategorisinde mücadele etti. Kıvanç Kırtay, organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada mücadele eden milli sporculardan Egemen Erdinç 40, Sarp Öztürk 56, Kağan Ziya Aydın 73, Alp Sungur 84, Arda Barış Demircan 92, Erin Yalçın 93, Yusuf Gürpınar 94, Berk Kıran 99, Ahmed Turgut Anbarlılar 108, Adlen Suar Kaya 123 ve Doruk Tosun ise 129'uncu sırayı aldı.

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