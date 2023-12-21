Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'da şampiyon oldu

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'da katıldığı Galym Zharylgapov Turnuvası'nda kadınlar 66 kiloda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'da şampiyon oldu
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21 Aralık 2023 14:44
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Kazakistan'da katıldığı Galym Zharylgapov Turnuvası'nda kadınlar 66 kiloda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karagandı eyaletinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Faslı Saida Lahmidi'yi yenen olimpiyat şampiyonu Busenaz, adını finale yazdırdı.

Milli boksör, final mücadelesinde Kazakistanlı rakibi Natalya Bogdanova'yı mağlup ederek turnuvayı şampiyon tamamladı.

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