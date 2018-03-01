Milan Rapaic'ten Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım itirafı

Milan Rapaic... 2000-2003 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadı, Galatasaray'ın Süper Lig'e koyduğu 4 yıllık ambargoya son veren isimlerinden birisi oldu... H,l, 'Baba' diye andığı Mustafa Denizli sonrası göreve gelen Werner Lorant ile yıldızı barışmadığı için Türkiye serüveni sona eren Rapaic, taraftarların gönlünde taht kurarak, gitmişti. Bugünlerde oğlu Boris, F.Bahçe'nin U22 takımında attığı gollerle yeniden Rapaic adını gündeme taşıyor. Hırvat futbolunun unutulmaz ismiyle; Türkiye'yi ve Türk futbolunu konuştuk.Bence Türkiye'nin şansı yüksek. Türkiye benim ilk geldiğim 2000 yılından çok daha ileride. Bunu özellikle spor alanında çok rahat görebiliyorum. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyük bir hamle yaptı. Türkiye'nin son dönemde yaptığı onlarca stadyumu, tüm Avrupa bir araya gelse bu kadar kısa sürede inşa edemezdi. Avrupa'da farklı ülkelerde yıllarca yaşadım, dışarıdan baktığım için daha net görebiliyorum. Bu şampiyonayı en güzel şekilde Türkiye gerçekleştirebilir.Batıdaki televizyonlara bakarsanız Türkiye'de büyük bir savaş var ama bu gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'de yaşananlar, Avrupa'da olsa yer yerinden oynar, insanlar sokağa çıkmazdı. Ama Türk insanı ülkesine ve devletine güveniyor. Bakın sokaklara, insanlar gülüyor. Hayata dört elle sarılıyor. Ben de burada çok mutluyum. Eto'o kaç yıldır burada yaşıyor, Pepe sezon başı geldi. Sneijder istemeye istemeye gitti. Keza Van Persie aynı şekilde...Piyasanın içinde olduğum için rahatlıkla söyleyebilirim; Türkiye, Avrupa'nın önde gelen liglerinden birisine sahip. Mesela İtalya, futbolda 1990-2000 arası inanılmaz bir noktadaydı. Ancak şimdi o günlerini arıyorlar. Türkiye Ligi ise finansal açıdan güçlü, güven veren bir ülke. Avrupa'da yıldız futbolcular buraya gelmek için can atıyor.Milan Rapaic'e Fenerbahçe'nin 22 Yaş Altı Takımı'na transfer edilen oğlu Boris'i sorunca susmayı tercih ediyor. Israr edince ağzından şu sözler dökülüyor: "Ben onun babasıyım, ne desem yanlış anlaşılabilir. Sadece şunu söyleyeyim: 13-14 yaşlarında bile önemli teklifler aldı ama çok erkendi. İnter'e onu Roberto Mancini transfer etti ve 18 yaşında İnter A Takımı'nda oynattı. Boris, Türkiye'ye gelmekten mutlu. Çünkü Türk futbolu, İtalya'ya göre önemli fırsatlar sunuyor. İtalyan futbolu uzun süredir gerileme döneminde. Boris de bu yüzden kariyerini çıkıştaki Süper Lig'de sürdürmek istedi.""15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırması ve halkın bu çağrıyla sokaklara inmesi unutulmazdı. O zaman ne kadar büyük ve güçlü bir lider olduğunu gördüm. Ülkem Hırvatistan başta olmak Balkanlar'da hem o günlerdeki halkın direnişi hem de Türkiye'nin son 15 yıldaki gelişimi ve büyümeniz ilgiyle izleniyor. Tüm dünyanın Erdoğan'a saygı duyduğunu düşünüyorum. Artık tüm dünyada Türkiye'nin ne yaptıkları ilgiyle izleniyor. Hiçbir gücün Türkiye'ye zarar verebileceğini düşünmüyorum.""Fenerbahçe'de teknik adam değişikliği sonrası forma şansı bulamayınca ayrılmak istedim. Aziz Yıldırım'a büyük saygı duyarım, o gördüğüm en iyi kulüp başkanıdır. Beni anlayışla karşıladı ve 'Ayrıl ama senden tek bir ricam olacak. Galatasaray'a gitme' dedi. O zaman G.Saray'dan ekonomik olarak iyi teklifler almıştım. Ama başkana söz vermiştim, Galatasaray'a gidemezdim. Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu bana her zaman çok yardımcı oldu. İkisinin yeri ayrıdır. Onları hem çok seviyorum hem de onlara büyük saygı duyuyorum."Dile kolay tam 15 sene olmuş, böyle bir şey olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ben fark etmedim, oğlum "Baba senin için bağırıyorlar" deyince bir anda kitlendim. Ne yapacağımı şaşırdım, oğlum "Baba ayağa kalksana" dedi. Alkışla mı karşılık vereceğim, selam mı vereceğim bilemedim. Fenerbahçe taraftarını, Kadıköy'ün ne anlama geldiğini çok iyi bilirim. Orada zorlu maçları hep taraftarımızla almıştık. 15 yıl sonra "Rap Rap Rapaic" tezahüratlarını duymayı beklemezdim, beni çok şaşırttılar.Semih hala oynuyor mu? (Şaşırıp, kahkaha atarak, yaşını soruyor)... 34 demek, doğru bizim dönemimizde çok gençti. Hala gençmiş (gülüyor). Bence daha yıllarca oynar. O iyi bir golcüydü."Fenerbahçe taraftarının beni Alex gibi ayrı bir yere koyması gurur verici. O benden çok daha uzun süre F.Bahçe'ye hizmet etti, büyük başarılar kazandı. Ben de uzun süre kalmak isterdim ama olmadı. Eğer Mustafa Denizli kalsaydı 10-15 yıl daha Fener'de oynardım. Ama sonra adını anmak istemediğim bir teknik adam (Werner Lorant) geldi. Beni oynatmadı, 6-0'lık G.Saray maçını bile kenardan izledim."Gaziantepspor zirveye oynuyordu. Biz olamazsak Galatasaray 5. kez şampiyon olabilirdi. Aziz Yıldırım'ın ise 5. yılıydı ve şampiyonluk yaşamamıştı. Durumun ciddiyetinin farkındaydık. İkinci yarı girerken şahitlerim var, maçı çevireceğimi söylemiştim. İkinci yarı çıkarken muhteşem tribün desteği vardı. İnanılmazdı, anlatırken bile hala tüylerim diken diken oluyor.