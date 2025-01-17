Milan geri sayıma geçti: Walker

Transfer çalışmalarını sürdüren Milan, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Manchester City'den Kyle Walker'i kadrosuna katmaya yakın.



GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Haberde İtalyan devinin yıldız sağ bek ile görüşmelerde ciddi mesafe katettiği ifade edildi.



Öte yandan İtalyan kulübünün, Walker için Marcus Rashford'dan vazgeçtiği de aktarıldı.



GUARDIOLA AÇIKLADI



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kyle Walker'in takımdan ayrılmak istediğini söyledi.



Pep yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kyle Walker, ayrılmak istediğini ve kariyerini yurt dışında tamamlamak istediğini söyledi."



34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.







