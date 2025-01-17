Milan geri sayıma geçti: Walker

Milan, Manchester City'den Kyle Walker'i kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan geri sayıma geçti: Walker
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2025 19:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Milan, sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan, Manchester City'den Kyle Walker'i kadrosuna katmaya yakın.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberde İtalyan devinin yıldız sağ bek ile görüşmelerde ciddi mesafe katettiği ifade edildi.

Öte yandan İtalyan kulübünün, Walker için Marcus Rashford'dan vazgeçtiği de aktarıldı.

GUARDIOLA AÇIKLADI

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kyle Walker'in takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Pep yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kyle Walker, ayrılmak istediğini ve kariyerini yurt dışında tamamlamak istediğini söyledi."

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezon Manchester City'de 18 maçta süre buldu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery