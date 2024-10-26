Mikel Arteta'dan Arne Slot'a büyük övgü

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Liverpool maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Liverpool'un çok iyi bir teknik direktöre sahip olduğunu ifade eden Arteta'nın açıklamaları şu şekilde;



"Arne gerçekten iyi bir teknik direktör. Başarılı bir takım devraldı. Bunu sürdürmek ve doğru olduğuna inandığı yönde geliştirmek için takıma kendi dokunuşunu kattı. Bana göre onlar son on yılın ve kesinlikle Premier Lig tarihinin en iyi takımlarından biri çünkü rekor üstüne rekor kıran bir takıma (Manchester City) karşı mücadele ettiler ve sürekli olarak orada kaldılar. Bu, bazı insanlar buna ulaşamayacağınızı düşünse bile, sürekli olarak inanmak için çok acımasız ve kazanma zihniyetini gösteriyor. Bu onlar için büyük bir övgü ve bu işi net bir kimlikle yaptılar, dolayısıyla bence bu dikkate değer bir şey."