Miha Zajc'a İtalya'dan kanca

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'a İtalya'dan kanca
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28 Haziran 2024 11:04
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

İTALYA'DAN TALİBİ ÇIKTI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasına düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı, Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun istediği öğrenildi.



Çizme ekibinin 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı öğrenildi

21 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

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