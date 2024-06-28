Miha Zajc'a İtalya'dan kanca

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun kadro çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
İTALYA'DAN TALİBİ ÇIKTI
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasına düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı, Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun istediği öğrenildi.
Çizme ekibinin 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı öğrenildi
21 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
İTALYA'DAN TALİBİ ÇIKTI
Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasına düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı, Serie A'nın yeni ekiplerinden Como'nun istediği öğrenildi.
Çizme ekibinin 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı öğrenildi
21 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.
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