Sochaux altyapısında futbola başlayan, Fransız devi Paris Saint Germain başta olmak üzere Rennes, Saint-Ettienne gibi kulüplerde forma giyip 3 Fransa kupa şampiyonluğu yaşayan 35 yaşındaki eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, Hürriyet'e konuştu.



Fransa ve Avrupa liglerinde attığı 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu unvanını taşıyan, bir dönem ülkemizde Antalyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen, A Milli Futbol Takımımızla 35 maça çıkan Mevlüt Erdinç, Avrupa kariyeri başta olmak üzere milli takım ve Süper Lig'deki dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



- Sochaux'da 2007 ile 2009 yılları arası iki sezon üst üste en çok gol atan futbolcu olup daha sonra Paris Saint Germain'e transfer oldun. Avrupa kariyerini 3 Fransa kupa şampiyonluğuyla taçlandırdın. Kariyerinle ilgili genel olarak neler söylemek istersin?



Sochaux'ya 13 yaşındayken geldim ve altyapıya seçildim. Beni Olympique Lyonnais'da o dönem seçmelere çağırmıştı. O zamanlar Sochaux, bulunduğumuz bölgenin en iyi takımlarından biriydi. Mesela şu an Fransa Milli Takımı'nda oynayan Ibrahima Konaté'de burada yetişti. Orada sadece futboluna değil, yaşantına ve karakterine de bakıyorlardı. Babam, Sochaux çok uzak olduğu için ilk başta kabul etmedi. Abim, babamı ikna etmek için yarım saat konuştu. Sochaux'daki ilk profesyonel maçımı 2005 yılında oynadım, 2007 ve 2008'de patlama yaptım diyebilirim. İlk sezonumda ligde 11 gol attım. O zamanlar beni Fransa'da isteyen kulüpler vardı. Menajerim, "İstersen 1 sene daha burada kal, tecrübe kazan" dedi. Burada tecrübe kazandıktan sonra 22 yaşında Paris Saint Germain'e transfer oldum. İlk sezonumda çok başarılı oynadım ve ligde 15, Fransa Kupası'nda da 4 gol attım. İkinci senem zor bir sezondu. Bütün maçlarda ilk 11 oynuyordum ama bazı maçları ne yazık ki sakat bir şekilde oynuyordum. Hocamız bana çok güveniyordu. Paris'te çok güzel bir iz bıraktım. Paris'e her gittiğimde veya başka takımlarda onlara karşı oynadığımda taraftarlar hep alkışlardı. PSG, küçüklüğümün takımıydı. Ben küçükken oraya Anelka, Ronaldinho ve Okocha geliyordu. Carlo Ancelotti geldikten sonra takıma çok sayıda transfer yapıldığı için ben fazla oynamıyordum. 25 yaşındaydım ve oynamaya ihtiyacım olduğu için ayrıldım. Daha sonra 7,5 milyon Euro'ya Rennes kulübüne transfer oldum. Burada 2 sene kaldım ve 55 maçta 18 gol attım.



"ABDULLAH AVCI; GALTİER VE ANCELOTTİ GİBİ"



- Başarılı bir Avrupa serüveninden sonra 2017-2018 sezonunda Başakşehir'le Türkiye'de yeni bir sayfa açmıştın. Burada 26 maçta 6 gol kaydedip daha sonra Antalyaspor'a kiralık olarak gönderildin. Ülkemizdeki futbol mantalitesine alışma süreci diyebilir miyiz bu duruma?



Başakşehir, çok iyi yönetiliyordu. Önde Adebayor oynuyordu. Abdullah Avcı, çok değer verdiğim iyi bir hoca. Abdullah Avcı, PSG'deki Christophe Galtier ve Real Madrid'deki Carlo Ancelotti gibi konuşmalarıyla takımı bir arada tutan bir hoca. Bazen kendime, "Abdullah Avcı gibi bir hoca neden Avrupa'ya gitmedi?" diye soruyordum. Kendisi Başakşehir ve Trabzonspor'da başarılı oldu. Abdullah hoca bence Avrupa'yı bir denemeli çünkü o kalite onda var. Geldiğimde, "Başakşehir'de Avrupa'dan bir farklılık hissetmiyorum" demiştim. Çünkü Avrupai bir kulüptü. Çoğu maç yedek oynadım. Süper Lig'de 4 gol atmıştım. O gollerin hepsini bana Edin Visca attırmıştı. Eğer oynadığınız takımda Edin Visca varsa gol atacağınıza emin olabilirsiniz.



- Antalyaspor'daki 27 maçta 14 gol 3 asistlik performansının ardından Fenerbahçe'ye imza atmıştın. Vedat Muriqi ile forvet hattında görev yaptığın sarı lacivertli ekipteki dönemin nasıldı? Ersun Yanal tarafından o dönem yeterince şans bulduğunu düşünüyor musun?



Antalyaspor'da çok güzel bir sezon geçirdim. Bülent Korkmaz, çok disiplinli ve iyi bir hoca. Şu an Rizespor'da ama hala görüşüyoruz. O yaşta o kadar gol atmamda Bülent Korkmaz'ın büyük payı var. Daha sonra Fenerbahçe'ye geldim. Vedat Muriqi, o dönem sezona iyi başladı. Hoca pivot santrafor istiyordu. Ben koşu yapan, defansın arkasına sarkan bir oyuncuydum. Vedat Muriqi tercihi kullanıldı. Ersun Yanal'ın bir taktiği var ve saygı duymalısın. O sezon ligde gol atmadım ama kupa maçlarında 4 gol attım. Fenerbahçe'de Ali Koç gibi büyük bir başkanla karşılaştım.



"GALATASARAY, BENİM YERİME TARIK ÇAMDAL'I ALDI"



- Sochaux, St. Etienne ve Başakşehir'de oynadığın dönemlerde Galatasaray'ın kapısından döndüğüne dair iddialar vardı. O dönem sarı kırmızılı ekibe transfer durumuyla ilgili neler yaşandı?



Galatasaray'a üç kez gitme imkânım vardı. Hiçbirinde de nasip olmadı. O dönem Sochaux'da menajerimle ve yönetimle konuşarak yeni kontrat imzaladım ve sözleşmeyi uzatmıştım. Sochaux'da 11 gol attığım ilk sezonumda bir gün antrenman çıkışı Arda Turan aradı. Arda, "Mevlüt, müsaitsen başkan seninle konuşmak istiyor" dedi. Doğru hatırlıyorsam o dönem Galatasaray'da başkan Adnan Polat'tı. Kendisiyle çok kısa konuştuk. Bana, "Galatasaray'a gelmek ister misin?" diye sordu. Kendisine, "Aradığınız için teşekkür ederim başkanım. Kontratımı Sochaux ile yeni uzattım. Sochaux, beni size 1-2 milyona vermez maalesef" dedim. "Ne kadar isterler?" diye sorduğunda da, "Benim bildiğim en az 8-10 milyon isterler" dedim. "Çok pahalı. Nasip olmayacak o zaman" dedi. Sonra konu kapandı. 1 sene sonra bonuslarla beraber PSG'ye 10 milyon Euro'ya transfer oldum. İkinci görüşme, Galatasaray'ın eski sportif direktörü Bülent Tulun'la oldu. Benimle görüşmek için Saint-Étienne'ne geldi. Kendisiyle konuşup anlaştık. Saint-Étienne'de başarılı iki sezon geçirip 21 gol atmıştım. Beni İstanbul'a davet ettiler. İstanbul'a gidip transferimin gerçekleşmesini bekledim fakat gerçekleşmedi. Galatasaray bana, "Bizim bütçemiz 4 milyon Euro. Seni alacağız" demişti. Zaten Saint-Étienne de 4 milyon Euro istiyordu. Kaldığım otelde bir sabah uyandığımda Tarık Çamdal'ın 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a imza attığını öğrendim. Kendi kendime, "Galatasaray'ın bütçesi 4 milyon Euro'ydu, Tarık Çamdal'ı aldılar" dedim. Menajerimi arayıp, "Oyuncu aldılar. Bence bu sezon için bütçeleri kapandı. Olmayacak galiba" dedim. Menajerim de kulübü aradı fakat kimseye ulaşamadı. Menajerim aradığında bana, "Fransa'ya dönebilirsin, almıyorlar" dedi. Üçüncü transfer durumumda da Başakşehir'e kiralıktan dönmüştüm ve Galatasaray beni istiyordu. 1,5 ay bekledim. "Falcao'yu alacağız, sonra da seni alacağız" dediler. Falcao, Galatasaray'a gelmişti. Daha sonra Ersun Hoca aradı beni. Bana, "Benim taktiğimi biliyorsun. Tek forvet oynuyorum. Vedat oynuyor ama seni alternatif olarak almak istiyoruz. Gelmek ister misin?" diye sordu. Başakşehir beni PAF takımına göndermişti. Başakşehir'de PAF takımda kalıp sezonu böyle geçirmenin doğru olmayacağını düşündüm. Ersun Yanal'a teklifi kabul ettiğimi ve hazır olduğumu söyledim. Sonra Fenerbahçe'ye imza attım.



- PSG'nin geçtiğimiz aylarda oynadığı Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesi kulüp yönetiminin konuğu olarak Parc des Princes'te taraftarların önüne çıktın. O anki duygularını anlatır mısın?



Paris Saint Germain- Maccabi Haifa maçı vardı. İnstagram hesabımda futbolu bıraktığımı yazmıştım. Yöneticiler beni arayıp, "Seni maça ve taraftarlarla görüşmeye davet ediyoruz" dediler. Taraftarlarla beraber sevinç yaşadık. Öyle büyük bir kulüpte güzel bir iz bıraktığım için gururluydum. "Futbolu bıraktın ama burası senin evin" dediler. PSG'nin hocası Christophe Galtier, benim Saint-Étienne'den eski hocamdı. Galtier bana, "Kapımız sana her zaman açık. İstediğin zaman gel. Burası senin evin" dedi. Zaman zaman antrenmanlara gidiyorum. İnanılmaz bir şey yaşadım.



"BURAK YILMAZ, FRANSA'DA ÇOK BÜYÜK BİR İZ BIRAKTI"



- 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille, 10 yıl aradan sonra bu başarısını tekrarladı. Lille'nin o sezon attığı 64 golün 26'sı milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten geldi. Milli futbolcularımızın büyük katkısıyla Lille'nin PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa ulaşmasını nasıl değerlendiriyorsun?



Lille'nin hocası o zaman Christophe Galtier'di. Sahada inanılmaz bir uyum sağladılar ve taraftarlar tarafından çok seviliyorlardı. Burak Yılmaz, sadece iki sezon oynadı ama Fransa'da çok büyük bir iz bıraktı. Burak Yılmaz verdiği röportajda, "Ben buraya şampiyon olmaya geliyorum" demişti. Bunu söylemek için normalde iki sefer düşünmek gerekiyor. Çünkü Marsilya ve PSG gibi takımlar vardı. Hocanın taktiği ve Burak Yılmaz'ın golleriyle bütün sezon hep iyi gittiler.



- Cengiz Ünder'i Roma'dan kiralayan Marsilya, milli futbolcumuzun başarılı performansının ardından bonservisini aldı. Cengiz'in Fransa kariyeri ve Galatasaray'a transfer durumuyla ilgili neler söylemek istersin?



Cengiz ilk geldiğinde hoca onu tam yerinde oynatıyordu. Çok güzel bir sezon geçirdi ve Marsilya taraftarı Cengiz'i çok sevdi. Fransa'da herkes Cengiz'in kalitesini biliyor. Hocası bu sezon onu yedek olarak kullandı. Cengiz'le en son konuşmadım ama aram iyidir onunla. Eminim ki ayrılmak istiyordur çünkü hocası onu oyuna almıyor ve yerinde oynatmıyor. Bunu bir oyuncuya yapamazsın. Neden yaptıklarını anlamıyorum. Galatasaray'a bakarsak inanılmaz bir kadrosu var. Buraya gelse tabi ki oynayacak. Yunus Akgün giderse belki olabilir. Çünkü Yunus Akgün'de kaliteli bir oyuncu bence.



- 2021 yaz transfer döneminde Kayserispor'dan Fransa ekibi Rennes'e transfer olan kaleci Doğan Alemdar, oynadığı futbolla izleyenlerden tam not aldı. Alemdar'ın performansı ve yerli kalecilerimizin Avrupa'da az sayıda yer almasını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Fransa ve Türkiye'de oynadım. Avrupa'da kaleciler daha güçlü diyebiliriz. Çok kalecimiz yok ama bizde de Altay, Uğurcan var. Doğan Alemdar'ı Rennes'de geleceğin kalecisi olarak düşünüyorlar. Çok kaliteli ve iyi bir kaleci. Doğan'ı şu an tecrübeli bir kaleciyle çalıştırıyorlar. 1 sene sonra Rennes'in kalecisi Doğan olacak. İnşallah bu durum bizim Türk kalecilerimize kapı açar.



- 2020-2021 sezonunda formasını giydiğiniz Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'ya emanet. Pirlo, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda takımına inandığını ve zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Sizce Pirlo başarılı olabilecek mi?



Pirlo, çok büyük bir klas. Benim hocam Pirlo olsa sahada her şeyimi veririm. Karagümrük'e geldiğinde şaşırdım çünkü maalesef tesis yok. Nerede antrenman yapacak? Koskoca Andrea Pirlo yani. Ama Süleyman Hurma, bazen insanları o kadar şaşırtabiliyor ki Andrea Pirlo'yu almak bence inanılmaz bir başarıdır. Takımda ve transferlerde önceki sezonlara göre bir eksiklik var. Zamanla başarılı olur ama tesis ve stat lazım. Ben bir sezon orada oynadığım. Karagümrük gibi bir takıma tesis yakışır.



"FENERBAHÇE BANA ESKİ BARCELONA'YI HATIRLATIYOR"



- Fenerbahçe'ye hücum futbolu mantalitesini yeniden kazandıran ve Can Bartu Tesisleri'ndeki toplantı odasına "hücum hücum hücum" yazdırarak felsefesini ortaya koyan Jorge Jesus'un oynattığı futbolla ilgili neler düşünüyorsunuz?



Maçı nasıl yaşadığını ve okuduğunu hayranlıkla izliyorum. Kendine öyle bir güveniyor ki maçı 3-0'dan hemen 3-3'e getirebiliyor. Fenerbahçe, çok büyük bir hocayı getirdi. Akıllı transferler yaptılar. Önde ve top kaybettiklerinde hemen pres yapıp topu kazanıyorlar. Ondan dolayı çok gol atıyorlar. O yüzden bana eski BARCELONA'yı hatırlatıyor. Top kaybında pres yapıp topu kazanarak hemen gol atıyorlardı. Fenerbahçe bence böyle oynuyor. Oyuncuların payı var ama Jorge Jesus'un payı bence yüzde 90'dır.



- Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yıldız isimleri kadrosuna katarak Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele ortaya koyuyorlar. Aynı şekilde Adana Demirspor, Konyaspor, Başakşehir ve Kayserispor etkili futboluyla dikkat çekiyorlar. Süper Lig'deki yarış hakkında neler düşünüyorsunuz?



Şu an bunu söylemek için çok erken ama Dünya Kupası arası olmasaydı Fenerbahçe derdim. Çünkü dünya kupasından sonra Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor daha hazır olacak. Dünya kupası arası çok şeyi değiştirecek. Antalyaspor, mesela geçen sene Nuri Şahin'le çok iyi bir sezon yaşadı. Bu ara onlara da çok iyi gelecek. Bence Nuri Şahin, geleceğin hocası. 34 yaşında ama yaptığı iş kolay değil. Takımı aldı ve yukarıya çıkardı. Bu sezon zorlandı ama yine de çıkarmaya devam ediyor. Genç yaşta Almanya'da öğrendiği mantaliteyi sahada oyuncularına veriyor.



"ÜNAL KARAMAN'A 'BENİ MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRIN, BİSİKLETLE BİLE GELİRİM' DEDİM"



- Bir dönem Karim Benzema, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa gibi yıldızlarla Fransa U17 takımının hücum hattını oluşturuyordun. Milli takımımıza geçiş süreciyle ilgili neler söylemek istersin?



Ben o zamanlar Sochaux'da altyapıdaydım. Bazen profesyonel takıma çağrılıyordum. Genç takımlarda başarılıydım ve Fransa Milli Takımı'na sık sık gidiyordum. Önde Benzema, sağda Ben Arfa, solda Nasri ile oynardım. Öyle bir takımımız vardı ki inanılmazdı. Ben o takımın içindeydim ve 5 maçta 3 gol atmıştım. Türkiye'yi seçmeseydim Fransa'nın Ümit Milli Takımına gidecektim. Sonra Ünal Karaman hocayla konuştum ve ona, "Hocam beni milli takıma çağırın, bisikletle bile gelirim" dedim. Düşünmek için süre bile istemedim. Fransa beni altyapıda yetiştirdi, disiplin başta olmak üzere çok şey öğretti ama benim kalbim Türkiye için atıyordu. Benim hayalim Türkiye'ydi.



- Milli takımda 2002 ve 2008 ruhunu yakalamak için hem kadro hem de teknik adam anlamında değişiklikler yapılıyor. Son olarak Alman teknik Adam Stefan Kuntz göreve getirilirken, milli futbolcumuz Hamit Altıntop'ta TFF'nin yönetiminde yer aldı. İstenilen başarıyı sizce yakalayabilecek miyiz?



Bence başarıyı yakalayacağız. Hamit çok akıllı bir futbolcuydu. Başka ülkelerdeki gibi sadece zaman lazım. Bu böyle bir sezonda olacak bir şey değil. Benim düşünceme göre iyi işler yapıyorlar ve iyi oyuncular var. Kuntz ve Hamit Altıntop konusunda sabırlı olmamız lazım. Avrupa kupası zamanı gelecek ve elemeler oynanacak. Onlara destek vermemiz lazım, maçlarda buna ihtiyaçları olacak. Daha maçlar başlamadan eleştirmeye başlarsak daha geriden başlamış oluruz. Faroe Adaları yenilgisi tabi ki utanç verici bir kaza. Oyuncular bunu biliyor çünkü üstlerinde Türkiye forması var. O maçta gol bile yememek gerekiyordu. En az 2-3 tane atmalıydık. Böyle maçları kaybetmek tecrübe getirir. Milli takım daha da güçlenecektir.



- "MİLLİ TAKIMDA ARTIK ENES ÜNAL'A GÜVENMELİYİZ"



- Milli takımın forvet bölgesindeki alternatifsizlik şu an göze çarpan sorunlardan birisi. Stefan Kuntz'un, annesi Kıbrıs Türk'ü babası Barbadoslu olan Sheffield United forması giyen Rhian Brewster'ı izlemeye gittiği, 22 yaşındaki santraforun milli takıma alınması için çaba gösterdiği biliniyor. Forvet bölgesindeki bu sorunu ve çözüm yolunu nasıl yorumluyorsunuz?



Bence artık milli takımda Enes Ünal'a güvenmeliyiz. Çünkü her sezon Avrupa'da oynadığı kulüplerde ilk 11'de oynuyor. Türkiye'de 1 maç oynatıp eleştiriyoruz. Güzel bir seri yapması için şans verilmesi gerekiyor. Enes Ünal'la oynadım. Kendisi hızlı, kafa topu hakimiyeti iyi, teknik, uzun boylu ve modern bir oyuncu. İnanın bana 1-2 sene sonra büyük bir kulübe gidecek. Neden güvenmediğimizi anlayamıyorum. Şu an milli takımda 9 numara yok. Burak Yılmaz varken çok iyi görevini yapıyordu. Maalesef Serdar Dursun Fenerbahçe'de oynamıyor. O da bence iyi bir alternatif olabilirdi.





