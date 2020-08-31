Mesut Özil'in son kararı: 'Ayrılmam'

"YAŞANANLAR BENİ KIRMAZ, GÜÇLENDİRİR"

MESUT ÖZİL: "MÜSLÜMAN HAYATI ÖNEMLİDİR"

#SporxGrafik Mesut Özil, profesyonel kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.



🥅23 MAÇ ⚽1 GOL 🎯3 ASİST pic.twitter.com/AsQX4PtKTc



— Sporx (@sporx) July 28, 2020

Arsenal'de gözden çıkarılan ve bu yaz takımdan ayrılabileceği konuşulaniçin İngiltere'den yeni bir haber geldi.Telegraph'ın haberine göre yıldız oyuncu, Arsenal ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini tamamlamadan ayrılmama kararını verdi.31 yaşındaki oyuncunun peşinde Suudi Arabistan ve Katar'dan da tekliflerin olduğu belirtildi.Kısa süre önce yaptığı röportajda da takımdan ayrılmayacağını açık bir şekilde dile getiren Mesut, "" ifadelerini kullanmıştı.2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.