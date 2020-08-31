Mesut Özil'in son kararı: 'Ayrılmam'

Arsenal'de gözden çıkarılan ve bu yaz takımdan ayrılabileceği konuşulan Mesut Özil için İngiltere'den yeni bir haber geldi.
Telegraph'ın haberine göre yıldız oyuncu, Arsenal ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini tamamlamadan ayrılmama kararını verdi.
31 yaşındaki oyuncunun peşinde Suudi Arabistan ve Katar'dan da tekliflerin olduğu belirtildi.
"YAŞANANLAR BENİ KIRMAZ, GÜÇLENDİRİR"
Kısa süre önce yaptığı röportajda da takımdan ayrılmayacağını açık bir şekilde dile getiren Mesut, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.
MESUT ÖZİL: "MÜSLÜMAN HAYATI ÖNEMLİDİR"
Telegraph'ın haberine göre yıldız oyuncu, Arsenal ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini tamamlamadan ayrılmama kararını verdi.
31 yaşındaki oyuncunun peşinde Suudi Arabistan ve Katar'dan da tekliflerin olduğu belirtildi.
"YAŞANANLAR BENİ KIRMAZ, GÜÇLENDİRİR"
Kısa süre önce yaptığı röportajda da takımdan ayrılmayacağını açık bir şekilde dile getiren Mesut, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.
2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi olan Mesut Özil, bu sezon toplam 23 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performansa imza atabildi.
MESUT ÖZİL: "MÜSLÜMAN HAYATI ÖNEMLİDİR"
#SporxGrafik Mesut Özil, profesyonel kariyerinin en kötü sezonunu geçirdi.
🥅23 MAÇ ⚽1 GOL 🎯3 ASİST pic.twitter.com/AsQX4PtKTc
— Sporx (@sporx) July 28, 2020