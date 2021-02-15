Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya alıcısını buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil'in imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı
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15 Şubat 2021 16:02
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in imza törenine özel hazırlanan ve 32 yaşındaki oyuncunun imzaladığı 3 forma 36 bin 50 avroya satıldı.

Sarı-lacivertlilerin internet sitesinden yapılan açıklamada, www.matchwornshirt.com sitesinden satışa çıkarılan çubuklu formanın 26 bin avro, gold formanın 4 bin 800 avro ve lacivert formanın 5 bin 250 avroya alıcı bulduğu duyuruldu.

Açıklamada, Mesut Özil'inin imzaladığı 67 numaralı çubuklu formanın, Matchwornshirt sitesinde şimdiye kadar satışa çıkarılan tüm formalar arasında en yüksek meblağa ulaşarak rekor kırdığı belirtildi.

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın 13 bin avroya satılan PSG formasının sitedeki daha önceki rekor olduğu aktarıldı.



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