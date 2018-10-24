Mesut Özil'den Türkiye cevabı

'de son Leicester City maçında yıldızlaşan, Twitter üzerinden soru - cevap yaptı ve Türkiye ile ilgili bir soruya da dikkat çeken bir cevap verdi.Kısa süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, bir takipçisinin "" şeklindeki sorusuna "" cevabını vererek Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünün sinyallerini verdi.Oynamayı sevdiği favori stadyumunun Santiago Bernabeu olduğunu belirten Mesut Özil, Tarkan'ın yeni albümünü de çok beğendiğini söyledi.Birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Cristiano Ronaldo olduğu cevabını veren Mesut, karşılaştığı en iyi ismin ise Messi olduğunu ifade etti.