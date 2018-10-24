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Mesut Özil'den Türkiye cevabı

Arsenal'de son dönemde yükselen bir performans ortaya koyan Mesut Özil, Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Mesut Özil'den Türkiye cevabı
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24 Ekim 2018 21:30
Arsenal'de son Leicester City maçında yıldızlaşan Mesut Özil, Twitter üzerinden soru - cevap yaptı ve Türkiye ile ilgili bir soruya da dikkat çeken bir cevap verdi.

Kısa süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, bir takipçisinin "Kariyerinin ilerleyen döneminde Türkiye'de oynamayı düşünür müsün?" şeklindeki sorusuna "Zor soru ama ben 'Asla, asla deme' derim" cevabını vererek Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünün sinyallerini verdi.

KARŞILAŞTIĞIM EN İYİ OYUNCU MESSI, OYNADIĞIM EN İYİ OYUNCU RONALDO

Oynamayı sevdiği favori stadyumunun Santiago Bernabeu olduğunu belirten Mesut Özil, Tarkan'ın yeni albümünü de çok beğendiğini söyledi.

Birlikte oynadığı en iyi oyuncunun Cristiano Ronaldo olduğu cevabını veren Mesut, karşılaştığı en iyi ismin ise Messi olduğunu ifade etti.



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