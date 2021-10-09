Mesut Özil taraftarları heyecanlandırdı

'nin yıldızı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.Profil fotoğraflarını değiştiren Mesut, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir mesaj yolladı.Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük miktarda etkileşim alırken, taraftarlar yeni gelişmenin ne olduğu konusunda farklı fikirler ortaya attı.