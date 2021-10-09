Mesut Özil taraftarları heyecanlandırdı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Mesut Özil taraftarları heyecanlandırdı
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09 Ekim 2021 21:29
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarları heyecanlandırdı.

Profil fotoğraflarını değiştiren Mesut, "Heyecan verici şeyler çok yakında" şeklinde bir mesaj yolladı.

Tecrübeli oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede büyük miktarda etkileşim alırken, taraftarlar yeni gelişmenin ne olduğu konusunda farklı fikirler ortaya attı.




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