Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!

MLS takımlarından Inter Miami'nin formasını giyen Lionel Messi'nin sözleşme detayları ortaya çıktı. Kulübün sahibi Arjantinli yıldızın yıllık kazancını ve sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Messi'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2024 13:39
MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Forbes'a açıklamalarda bulundu. Mas, Messi'nin sözleşmesindeki detayları açıkladı.

Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, Forbes'a açıklamalarda bulundu. Mas, Messi'nin sözleşmesindeki detayları açıkladı.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Öte yandan Arjantinli yıldızın sözleşmesinde futbolu bıraktıktan sonrasıyla ilgili de bir madde bulunuyor.

Buna göre Messi'nin mukavelesinde futbolu bıraktıktan sonrası için "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" maddesi bulunuyor.

Lionel Messi'nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'te sona eriyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Messi bu sezon Inter Miami ile 6 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 

 

 

 

 

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery