Mertens'ten 10 numara performans!

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, 2024 yılında Süper Lig'in en skora en çok katkı yapan ismi oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Mertens'ten 10 numara performans!
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26 Aralık 2024 10:55
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başarıyor.

37 yaşındaki oyuncu attığı goller ve asistlerinin yanı sıra ortaya koyduğu mücadele ile taraftarların sevgilisi konumunda...

Sarı- Kırmızılılar'a 2022 yılında imza atan Mertens, 2024 yılında Süper Lig'in en skorer ismi olmayı başardı. Tecrübeli oyuncu geride bırakacağımız yıla damgasını vurarak 11 gol ve 22 asist üretti.

Mertens ayrıca Avrupa'da da 2024 yılının en skorer 7. oyuncusu olmayı başardı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan yıldız futbolcu, bu sezon 25 maçta 5 gol atarken 12 asist yaptı.

Belçikalı yıldız oyuncu, Süper Lig'de 16 karşılaşmada 4 gol atarken 7 asist üretti. 11 gole katkıda bulundu. 

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