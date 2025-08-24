Mert Müldür: 'Dinlenme lüksümüz yok'

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, "iyi durumda" olduğunu söyledi.



"ÇOK ÖNEMLİ BİR PERİYOTTAYIZ"



Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mert, "Şu an büyük bir sorunum yok. Takım için herkes gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu önemli süreçte zaten dinlenme gibi bir lüksüm de yok. Takımıma katkı sağlamak istiyorum, çok önemli bir periyottayız. O yüzden inşallah hep birlikte bu yola iyi bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mert, 3'lü ya da 4'lü formasyonların kendisi için fark etmediğini de dile getirerekdeğerlendirmesinde bulundu.