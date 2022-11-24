Mert Hakan formayı kafaya taktı, tatil bile yapmadı

Fenerbahçe'de, sakatlıktan kurtulan ve hazır duruma gelen Mert Hakan Yandaş'ın dönüşü birçok açıdan büyük önem taşıyacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli futbolcu, son oynanan Giresunspor maçı öncesi iyileşti. Ancak sakatlığın nüksetmemesi adına riske edilmedi.



Orta sahada genellikle bir 6, iki de 8 numara tercih eden Teknik Direktör Jorge Jesus için Mert Hakan'ın önemi burada ortaya çıkıyor. Etkili bir 8 numara olan futbolcu; top tekniği, oyun görüşünün yanı sıra, fiziksel özellikleri ile ön plana çıkıyor.



JESUS'A ÇOK UYGUN



Jesus'un istediği önde baskıyı yapacak isimlerin başında gelen futbolcu, yerli oyuncu olması sebebiyle de teknik heyetin elini güçlendiriyor. Dünya Kupası arasında çalışmalarına devam eden Mert Hakan Yandaş, Jesus'un rotasyonlu sisteminin önemli parçalarından biri olacak.



Mert Hakan, ayrıca takımın lider isimlerinden biri. "Komutan" lakabı ile çağrılan futbolcu, genç oyuncular ile de yakından ilgileniyor. Fırsat buldukça da Dereağzı Tesisleri'nde miniklerin maçlarını ve antrenmanlarını da takip ediyor.





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