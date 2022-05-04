Mersin Yenişehir Belediyesi, seriyi 2-0 yaptı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor'u 75-68 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mersin Yenişehir Belediyesi, seriyi 2-0 yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2022 20:50
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, sahasında OGM Ormanspor'u 75-68 yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi seride 2-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale çıkacağı serinin üçüncü maçı, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Ankara'da M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Göksun Öz, Ahmet Taner İbin

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Sinem Ataş 2, Fagbenle 8, Hayes 19, Boner 38, Feride Şevval Akalan 4, Esra Ural Topuz 4, Baric, Fatmanur Karakaş

OGM Ormanspor: Robinson 7, Sevgi Uzun 10, Mc Cowan 14, Damla Gezgin, Lucet 15, Gökşen Fitik 19, Meltem Avcı 3

1. Periyot: 16-10

Devre: 34-28

3. Periyot: 47-45

Beş faulle çıkan: 34.54 Fagbenle (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ