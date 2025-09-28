Merkezefendi parkede perdeyi açıyor

Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket ligdeki 5'inci sezonunun açılışını pazartesi günü yapacak. Merkezefendi, 2025-2026 sezonunun ilk haftasında pazartesi Bursaspor'u ağırlayacak.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Bursaspor geçen hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başarmıştı.
Takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden beri 5 yıldır çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş'la yola devam eden Merkezefendi sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenilemişti. Denizli ekibi son olarak hafta içi ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Bursaspor geçen hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinden gruplara kalmayı başarmıştı.
Takımı Türkiye Basketbol Ligi'nden beri 5 yıldır çalıştıran Antrenör Zafer Aktaş'la yola devam eden Merkezefendi sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenilemişti. Denizli ekibi son olarak hafta içi ABD'li oyun kurucu Kenneth Smith'i transfer etti.