Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73 yendi.
Salon: ENKA
Hakemler: Mehmet Şahin, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel
Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 3, Troy Selim Şav 10, Floyd 3, Scrubb 10, Franke 9, Bulumbergs 3, Yunus Emre Sonsırma 14, Sajus 9
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Smith 4, Bleijenbergh 15, Griffin 28, Hawkins 2, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 8, Badzim 2, Ömer Can İlyasoğlu 6, Omic 8, Erbey Kemal Paltacı
1. Periyot: 16-14
Devre: 36-42
3. Periyot: 54-60
Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde hata yapmadı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 81-73 yendi.
