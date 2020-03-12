Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması

Juventus ile Pazar günü karşı karşıya gelen ve maç kadrosunda yer alan koronavirüs testi pozitif çıkan Daniele Rugani'nın durumu sebebiyle Inter kulübü, tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Merih Demiral'dan açıklama var

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması
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12 Mart 2020 16:11
Juventus'ta forma giyen A Milli yıldızımız Merih Demiral, koronavirüs testi pozitif çıkan Rugani'nin paylaşımına yönelik bir açıklama yaptı.

Durumunun iyi olduğunu söyleyen Merih Demiral, "Covid 19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın" ifadelerine yer verdi.



INTER'DE KARANTİNA KARARI

Juventuslu Daniele Rugani'de koronavirüse rastlanmasının ardından Pazar günü siyah beyazlı ekiple karşı karşıya gelen Inter kulübü tüm faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Maç kadrosunda yer alan Daniele Rugani'nin futbolcularla aynı ortamda bulunması ve koronavirüsün bulaşma ihtimali sebebiyle Inter'in tüm futbolcularını ve o gün statta olan tüm personelini karantinaya alacağı belirtildi.

Juventus kulübü de benzer şekilde diğer futbolcularına da test yaptırarak önlem amacıyla tüm futbolcuların ve personelin 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağını duyurdu.

Gelecek günlerde iki takımın maçlarıyla ilgili yaşanacak gelişmeler ise merakla beklenmeye başlandı.

DANIELE RUGANI PAYLAŞTI,
MERİH DEMİRAL ÖNÜNDE

Yakın temas ile bulaştığı bilinen koronavirüs testi yapılmamış olan Rugani'nin Inter galibiyetinin ardından Juventus soyunma odasındaki paylaşımı! Rugani'nin hemen önünde Merih Demiral yer alıyor.



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