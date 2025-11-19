18 Kasım
Kosova-İsviçre
1-1
18 Kasım
İsveç-Slovenya
1-1
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
0-0
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
4-2
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
2-1
18 Kasım
İspanya-Türkiye
2-2
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
1-1
18 Kasım
Romanya-San Marino
7-1
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
7-0
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
7-1
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
1-1

Merih Demiral: "Kim gelirse gelsin, fark etmez"

A Milli Takım'da Merih Demiral, İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

19 Kasım 2025 02:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Takım'da Merih Demiral, İspanya maçının ardından konuştu.

"ASLA PES ETMEDİK" 

Mücadele boyunca karakter gösterdiklerini vurgulayan Demiral, "Asla pes etmedik. Sahada gereken mücadeleyi gösterdik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.



"KİMİN GELECEĞİ FARK ETMEZ"

Rakibin kim olacağının önemli olmadığını söyleyen tecrübeli stoper:

"Önemli olan bizim performansımız. Kimin geleceği fark etmez. Biz gereken performansı gösterirsek inşallah milli takımımızı Dünya Kupası'na taşıyacağız."

"DÜNYA KUPASI'NI ÇOK İSTİYORUZ"

Dünya Kupası hedefini güçlü bir şekilde yineleyen Merih Demiral, "Dünya Kupası'nı çok istiyoruz. Mart ayında da gereken mücadeleyi göstereceğiz inşallah ve Dünya Kupası'nda olacağız. Ben buna gönülden inanıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

