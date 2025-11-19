Merih Demiral: 'Kim gelirse gelsin, fark etmez'

A Milli Takım'da Merih Demiral, İspanya maçının ardından konuştu.
"ASLA PES ETMEDİK"
Mücadele boyunca karakter gösterdiklerini vurgulayan Demiral, "Asla pes etmedik. Sahada gereken mücadeleyi gösterdik. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.
"KİMİN GELECEĞİ FARK ETMEZ"
Rakibin kim olacağının önemli olmadığını söyleyen tecrübeli stoper:
"Önemli olan bizim performansımız. Kimin geleceği fark etmez. Biz gereken performansı gösterirsek inşallah milli takımımızı Dünya Kupası'na taşıyacağız."
"DÜNYA KUPASI'NI ÇOK İSTİYORUZ"
Dünya Kupası hedefini güçlü bir şekilde yineleyen Merih Demiral, "Dünya Kupası'nı çok istiyoruz. Mart ayında da gereken mücadeleyi göstereceğiz inşallah ve Dünya Kupası'nda olacağız. Ben buna gönülden inanıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.