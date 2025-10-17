17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Meriç'te kürekler kupa için çekilecek

Yaklaşık 300 sporcunun katılımıyla Meriç Nehri'nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları yarın başlıyor. Sporcular son antrenmanlarını tamamlarken hedeflerini "birincilik ve milli takım" olarak belirledi.

calendar 17 Ekim 2025 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Meriç'te kürekler kupa için çekilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Meriç Nehri'nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları öncesinde sporcular son hazırlıklarını tamamladı.
 
Sabahın erken saatlerinde nehir kenarına gelen sporcular antrenmanlarını yaparak yarışa hazırlandı.
 
Yaklaşık 300 sporcunun katılacağı yarışlar yarın saat 10.00'da başlayacak.
 
Sporculardan Zeynep Ersoy, sezonun son yarışına hazırlandıklarını söyledi.
 
Hedefinin iyi bir derece yapıp milli takıma girmek olduğunu belirten Zeynep, "Bugün son aşamaları gerçekleştirdik. Yarın yarışımız başlıyor. Kısa mesafe çekiyoruz. Yarış zamanı geldiği için kendimizi fazla yormuyoruz." dedi.
 
Sporculardan Nisan İper de hedefinin birincilik olduğunu ifade etti.
 
Sezonun iyi geçtiğini aktaran Nisan, "Hepimiz çok çalıştık. Şampiyon olarak geri dönmek istiyoruz. Son antrenmanımızda kendimizi yormadan hız çalıştık. Yarın zor geçecek. Onun için motivasyonumuzu yüksek tutarak kendimizi hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.
 
Beyza Kurtulmuş ise son antrenmanda kısa mesafede tempolu çalıştıklarını kaydetti.
 
Yarışa hazır olduğunu dile getiren Beyza, "Sezonumuzda martta Büyükler Türkiye Şampiyonası vardı, bu da kupası. Son sezon yarışımız. Burada güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezonumuzun sonuna kadar kamp yaptık. Çok çalıştık. Karşılığını almak için de buraya geldik." ifadelerini kullandı.
 
Fevzi Ay Çakmak da hedefinin birincilik olduğunu vurguladı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.