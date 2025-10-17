Meriç'te kürekler kupa için çekilecek

Meriç Nehri'nde düzenlenecek Büyükler Türkiye Kupası kürek yarışları öncesinde sporcular son hazırlıklarını tamamladı.

Sabahın erken saatlerinde nehir kenarına gelen sporcular antrenmanlarını yaparak yarışa hazırlandı.

Yaklaşık 300 sporcunun katılacağı yarışlar yarın saat 10.00'da başlayacak.

Sporculardan Zeynep Ersoy, sezonun son yarışına hazırlandıklarını söyledi.

Hedefinin iyi bir derece yapıp milli takıma girmek olduğunu belirten Zeynep, "Bugün son aşamaları gerçekleştirdik. Yarın yarışımız başlıyor. Kısa mesafe çekiyoruz. Yarış zamanı geldiği için kendimizi fazla yormuyoruz." dedi.

Sporculardan Nisan İper de hedefinin birincilik olduğunu ifade etti.

Sezonun iyi geçtiğini aktaran Nisan, "Hepimiz çok çalıştık. Şampiyon olarak geri dönmek istiyoruz. Son antrenmanımızda kendimizi yormadan hız çalıştık. Yarın zor geçecek. Onun için motivasyonumuzu yüksek tutarak kendimizi hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Beyza Kurtulmuş ise son antrenmanda kısa mesafede tempolu çalıştıklarını kaydetti.

Yarışa hazır olduğunu dile getiren Beyza, "Sezonumuzda martta Büyükler Türkiye Şampiyonası vardı, bu da kupası. Son sezon yarışımız. Burada güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz. Sezonumuzun sonuna kadar kamp yaptık. Çok çalıştık. Karşılığını almak için de buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Fevzi Ay Çakmak da hedefinin birincilik olduğunu vurguladı.