Menemen FK'ya Fenerbahçe'den takviye

Menemen FK, Fenerbahçe altyapısından Emirhan Arkutcu ile anlaştı.

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Menemen FK'ya Fenerbahçe'den takviye
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10 Ağustos 2024 14:36
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK, yeni sezon öncesi Fenerbahçe altyapısından Emirhan Arkutcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından 18 yaşındaki genç hücum oyuncusu Emirhan Arkutcu ile anlaşma sağlamıştır. Emirhan Arkutcu'ya ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe'de U14, U16, U17 ve U19 takımlarında görev yapan genç sağ kanat oyuncusu, 2023'te profesyonel sözleşme imzaladı. Alt yaş gruplarında 34 kez milli formayı terleten Emirhan, geçen sezon U19 Elit A Ligi'nde 20 maçta 10 gol attı.

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