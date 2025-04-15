Menemen FK garanti peşinde

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında Serik Belediyespor'a 3-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, bu hafta evinde oynayacağı Bucaspor 1928'i yenerek Play-Off'u garantilemek istiyor.



Bitime 3 maç kala 58 puanla 4'üncü durumda yer alan Menemen FK, 7'nci Karacabey Belediye Spor'un 6 puan önünde bulunuyor. İzmir derbisine mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Menemen FK'nın rakibini yenmesi ve Karacabey'in puan kaybetmesi durumunda sarı-lacivertliler resmen Play-Off'u garantileyecek.



Karacabey Belediyespor ise bu hafta şampiyonluk mücadelesi veren Elazığspor'a konuk olacak. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, sezon başında bu yana üst sıralarda yer aldıklarını ve artık 1'inci Lig'e yükselmek adına terfi maçları oynamak istediklerini söyledi.



Bucaspor 1928'in iyi bir takım olduğunu belirten Basatemür, "Biz kazanıp yolulumaz devam etmek istiyoruz. Şu an iyi durumdayız ama garantiye almadan rahatlayamayız" dedi.



