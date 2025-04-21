Menemen FK'da Play-Off sevinci

Karacabey'in puan kaybıyla Play-Off'a adını yazdıran Menemen FK'da teknik heyet ve oyuncular tam motivasyonla kalan maçlara odaklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Menemen FK'da Play-Off sevinci
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21 Nisan 2025 16:00
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i 2-0 yenen Menemen FK, bitime 2 maç kala Play-Off oynamayı garantiledi. En yakın rakibi Karacabey Belediyespor'un Elazığspor deplasmanında yenilmesiyle ilk 6 sırayı matematiksel olarak garantileyen sarı-lacivertliler artık Play-Off'a odaklandı. Kalan 2 maçta Karacabey Belediyespor (D) ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde teknik direktör Burhanettin Basatemür, hedeflerine ulaştıklarını söyledi.

Kalan 2 maçı da en iyi şekilde tamamlamak istediklerini belirten Basatemür, "Oyuncularımı kutluyorum. Sezon başından bu yana üst sıralarda yer aldık. Yarıştan kopmadık. Şampiyonluk şansımız matematiksel olarak yok ama 1'inci Lig adına umudumuz var. Play-Off mücadelelerinde gerekeni yapıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz ancak işimiz henüz bitmedi" dedi.

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