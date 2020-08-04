Memphis Depay, Juventus rövanşı için konuştu

Lyon oyuncusu Memphis Depay, İtalya Serie A'nın son şampiyonu Juventus ile Şampiyonlar Ligi'nde çıkacakları rövanş maçını değerlendirdi.



Memphis Depay, bu maç için hazır olduğunu da verdiği röportajda özellikle belirtti.



"JUVENTUS ÇOK DENEYİMLİ"



Depay yaptığı açıklamada; "Bu yeni düzende herkes favori. Juventus çok deneyimli bir takım. İşlerini ve nerede ne yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Bizim takımımız ise; tam tersine daha genç ve tecrübesi az oyunculardan kurulu. Ne olursa olsun, Juventus'tan korkmuyoruz." dedi.



"BEN HAZIRIM"



Depay sözlerinin devamında; "Şampiyonlar Ligi çocukken rüyasını gördüğünüz bir şey. Bu benim 3. ya da 4. Şampiyonlar Ligi sezonum ve hala tatmin olmadım. Ben hazırım, diyebileceğim tek şey bu." dedi.



Lyon, Fransa'da oynanan ilk maçı 1-0'lık skorla kazandı. Juventus ile Lyon 7 Ağustos günü rövanş maçında karşı karşıya gelecek.



