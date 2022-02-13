Mbaye Diagne'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne'den flaş paylaşım!
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13 Şubat 2022 18:49
Galatasaray'da sakatlığı sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Senegalli forvet paylaşımında, "Gel dediler geldim, git dediler gittim. Ben iyi ve kötü zamanlarda Galatasaray'ı savunmaya çalıştım. Umarım anlarsınız. Sizi seviyorum, yakında görüşmek üzere. Sevginin sınırı yok." ifadelerine yer verdi.

Bu sezon Galatasaray'da 23 maçta süre alan 30 yaşındaki santrfor, 4 kez fileleri sarsmıştı.

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